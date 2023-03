Auto te water op plek waar Sanne en Hebe omkwamen: BVNL dringt met Kamervragen aan op vangrail

Klassieke auto’s rijden rally voor de Vincentius­ver­e­ni­ging

SINT-MICHIELSGESTEL/VUGHT - Gezocht: klassieke en speciale auto’s die in mei een rally door de Meierij willen rijden om zo geld in te zamelen voor het goede doel. ,,We hebben nog plek voor meerdere equipes’’, is de boodschap van de organisatie van de Meierij Classic.