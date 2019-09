Auto vliegt met 175 kilometer per uur uit de bocht op A4 bij Woensdrecht tijdens achtervolging

WOENSDRECHT - Een auto is zaterdagmiddag uit de bocht gevlogen en tegen een vangrail gebotst op de A4 ter hoogte van knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht. Volgens de politie gebeurde dat toen de auto ongeveer 175 kilometer per uur reed. In de auto bleek 700 gram hennep te liggen.