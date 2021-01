Autobrand in Vught, Tilburgse woningoverval en gevaarlijk drugslab: politie zoekt getuigen

Vught - Camerabeelden van een brandstichter in de Rouppe van der Voortlaan in Vught, het relaas van een Tilburgs overvalslachtoffer en beelden uit een drugslab in Nieuwendijk. De politie vraagt maandagavond vanaf 18.00 uur in deze zaken om hulp van kijkers in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant.

In de uitzending is onder meer een man te zien die mogelijk te maken heeft met het in brand steken van een auto aan de Rouppe van der Voortlaan in Vught. In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 oktober ging rond 02.00 uur de auto in vlammen op. Toen de brandweer arriveerde leek het voertuig aan zowel de voorkant als achterkant te branden, mede daarom nam de politie de auto in beslag voor verder onderzoek naar brandstichting.

Vastgebonden door overvaller

Ook de overval op op zaterdag 16 mei om 00.30 uur op een 30-jarige vrouw in haar huis aan de Ronald Holsthof in Tilburg komt aan bod. De Tilburgse is op dat moment alleen thuis. Ze heeft net een aantal vriendinnen uitgezwaaid als er kort daarna op de voordeur wordt geklopt. Een onbekende man vraagt haar direct om geld. Het bedrag dat ze snel tevoorschijn haalt, is voor de dader niet voldoende.

Hij slaat de vrouw hard in het gezicht, waarop zij haar huis in vlucht, naar boven naar de slaapkamer, Maar de dader volgt haar, bindt de Tilburgse vast en gaat er met wat geld vandoor. Volgens de politie was het een traumatische ervaring voor de vrouw, maar gaat het inmiddels iets beter met haar. De politie zoekt de dader nog en hoopt op bruikbare tips.

Volledig scherm Politie treft op 2 december een middelgroot drugslab aan in Nieuwendijk. © Marcel van Dorst MaRicMedia

Beelden uit gevaarlijk drugslab

Bijna honderd inwoners van Nieuwendijk in de omgeving van de Zandsteeg moeten op woensdagmiddag 2 december 2020 hun huis uit. De hulpdiensten komen in eerste instantie af op een brandmelding in een loods. Maar er is geen sprake van rook. Omwonenden zagen waarschijnlijk dampen die vrijkwamen omdat in de loods iets verkeerd lijkt te zijn gegaan bij het produceren van drugs. Vanwege de gevaarlijke dampen worden omwonenden uit voorzorg geëvacueerd.

Tientallen mensen van brandweer, politie en ambulance staan klaar voor het geval het echt fout gaat. Omdat niet zeker is of er nog mensen in het lab bezig zijn, gaan die middag specialistische eenheden van de politie als eerste naar binnen. Waarschijnlijk werd er amfetamine, oftewel speed, in het lab geproduceerd. De daders moeten er bijna midden in het productieproces op stel en sprong vandoor gegaan zijn. In Bureau Brabant toont de politie beelden uit het drugslab.

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.