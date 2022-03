Automobilist (27) verleende geen voorrang aan bromfietser: fout maar geen misdrijf

Aviko verder zonder zonnebloem­olie uit Oekraïne, oorlog maakt het frietje duurder

STEENDEREN - Aardappelverwerker Aviko uit Steenderen, onderdeel van Royal Cosun in Breda, moet verder zonder zonnebloemolie uit Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog is de productie van zonnebloemolie in het land gestopt. Een frietje wordt duurder, maar Aviko verwacht vooralsnog geen leverproblemen.

