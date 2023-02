Automobilist botst tegen paal in Etten-Leur en raakt gewond

Het ongeval gebeurde rond 13.45 uur. Hoe het voertuig tegen de paal is gereden, is niet bekend. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel en met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Een aannemer is opgeroepen om de lichtmast te herstellen of vervangen.