Automobilist met alcohol op aangehouden na crash in Dorst

Voortvluch­ti­ge Bossche crimineel aangehou­den op Schiphol

DEN BOSCH – De Bossche Bertie van D. (55) die geruime tijd voortvluchtig was, is dinsdag op Schiphol aangehouden. De man was spoorloos nadat hij in juni vorig jaar in een omvangrijke drugszaak werd veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar. Als opdrachtgever zou hij meerdere drugslabs hebben aangestuurd.