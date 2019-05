Automobilist overlijdt na frontale botsing in Diessen

Boek over moordzaak Nicole van den Hurk: Fragmenten uit een lang en droevig verhaal

11:44 Vandaag verschijnt het boek ‘De zaak-Nicole’, van Max Steenberghe. De ED-verslaggever draaide ruim vier jaar mee met politie en justitie in het coldcase-onderzoek naar de moord en verkrachting van Nicole van den Hurk in 1995. Hieronder leest u enkele passages uit het boek dat verkrijgbaar is via dezaaknicole.nl.