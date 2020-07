Automobilist ramt opzettelijk taxatiekantoor in Steenbergen en steekt daarna voertuig in brand

Komeet Neowise ook gespot in Brabant

9:41 Neowise houdt deze week de wereld in zijn greep. Tussen 9 en 12 juli is de komeet te zien. Volgens kenners is de kans het grootst tegen middernacht. Dit zeldzame verschijnsel in de sterrenkunde was de laatste keer te zien in 2013. Ook in Brabant is de komeet gespot.