Automobilist rijdt door na doodrijden vrouwtjeszwaan, mannetje treurt

Hanneke ging op zoek naar het Nederlands-In­dië-verleden van haar opa Piet: ‘Taboe maakt het lastig’

11:41 MIDDELBEERS - Onweerstaanbaar werd Hanneke Coolen-Colsters (36) door brieven en een dagboek van haar opa Piet Colsters in zijn Nederlands-Indië-verleden gezogen. Vijf jaar later verzorgt ze door het hele land de lezing ‘Oost-Indisch Doof’, zijn er een theaterproductie, exposities en een documentaireserie in de maak.