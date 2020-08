Automobilist rijdt vermoedelijk kilometerslang met tankslang uit auto over A59

VIDEO De evenemen­ten­bran­che bloedt ook in Brabant: ontslagen rijgen zich aaneen

26 augustus VEGHEL - De één toog naar het Malieveld, de ander verlicht zijn pand dinsdagavond met fonkelrode lampen. Of beter: bloedrode lampen, want in de evenementensector rijgen de ontslagen zich aaneen - ook in Brabant.