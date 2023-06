Automobilist veroorzaakt aanrijding op A2 bij Boxtel en vernielt ruit op politiebureau

Rebelse Roos staat in volle bloei op openlucht­spek­ta­kel in Casteren

CASTEREN - Na bijna twee jaar voorbereiding is dit weekend in Casteren, tijdens de première, het openluchtspektakel Elisabeth, De Rebelse Roos tot volle bloei gekomen. Met de drie van dit weekend en de nog komende voorstellingen genieten in totaal 2500 toeschouwers in de zomerse buitenlucht van de vertoningen aan de Willibrordusstraat.