Automobilisten verbruiken te veel benzine vanwege lage bandenspanning

In de meest ideale situatie worden de banden maandelijks gecontroleerd. Banden verliezen namelijk continu lucht. Door een te lage bandenspanning kunnen banden sneller oververhit raken, wat kan leiden tot een klapband. Daarnaast zorgt het voor een slechte wegligging waardoor je kunt slippen. Wellicht het minst gevaarlijk, wel het meest vervelend: de auto verbruikt meer brandstof. Regelmatig de bandenspanning controleren is dus kostenefficiënt.

Veel Brabanders tanken echter over over de grens. Mocht je dus tóch al voor lagere kosten tanken in België, dan is het nog steeds aan te raden om regelmatig de bandenspanning te controleren. Dit in verband met de eerdergenoemde andere risico's die hierboven zijn vermeld.