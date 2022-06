AVI-directeur: ‘Er lag niet te veel shredderafval op dag van grote brand Den Bosch’

Code geel in Brabant vanwege onweersbui­en, weekend overwegend droog en geregeld zon

Na een paar warme en zonnige dagen geldt vrijdag code geel in Brabant voor overtrekkende onweersbuien. Er trekt veel regen over het hele land en het KNMI waarschuwt voor wateroverlast. Maar wat doet het weer in de rest van het weekend?

24 juni