Back-ups helpen gegijzeld concern Mandemakers; ‘vanaf volgende week worden meubels weer uitgeleverd’

Nieuwsover­zicht | Van der Poel behoudt gele trui na chaotische touretappe - Groepsimmu­ni­teit lijkt utopie

28 juni Matthieu van der Poel start dinsdag in de Tour de France opnieuw in de felbegeerde gele trui. De wielrenner wist de trui te behouden in een etappe die ontsierd werd door veel valpartijen. Uiteindelijk sprintte zijn ploegmaat Tim Merlier naar de winst. En met het huidige vaccinatietempo heeft naar verwachting in juli 80 procent van de Nederlandse bevolking antistoffen tegen corona, maar het is nog maar de vraag of dat voldoende is voor de gewenste groepsimmuniteit.