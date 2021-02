Bakker bedenkt oplossing voor ‘worst carnaval ever’

De speciale box is er voor iedereen die dit jaar, waarin samen worstenbroodjes eten na een dag vol polonaises er niet in zit, toch wil proeven van carnaval. ,,We kwamen op het idee tijdens een vergadering over taartjes. Iemand merkte terloops op dat dit wel eens de ‘worst carnaval ever’ kon worden. De associatie met worst kwam meteen in ons op en toen was de link met worstenbrood gelegd. Dat is toch wel hét product van Brabants carnaval,” legt bakkerij-eigenaar Gerard van Keulen uit.