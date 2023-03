Balende buren of niet, Osse raad wil verder met circuit Nieuw Zevenbergen

De Groote Peel loopt 2 ton subsidie mis: ‘De natuur is niet het slachtof­fer’

ASTEN - Een subsidie van circa 2 ton gaat aan Nationaal Park De Groote Peel voorbij. De termijn van indienen is niet haalbaar voor de betrokken partijen. De bescherming van de natuur in het gebied komt niet in het geding.