Ballonnen oplaten mag in steeds minder gemeenten in Brabant

Landelijk

Niet alleen in Brabant slaat het verbod op het oplaten van ballonnen aan, ook in de rest van het land groeit het aantal gemeenten met een verbod. Sinds de start van deze campagne vorige maand is het aantal gemeenten met een verbod gestegen van 17% naar 24%, en het aantal gemeenten met ontmoedigingsbeleid van 20% naar 31%. Inmiddels zijn er in Nederland 85 gemeenten met een verbod en 109 met een vorm van ontmoedigingsbeleid.