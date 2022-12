Banden lek, spiegels eraf, dit autowrak staat al maanden voor de deur van 74-jarige man: ‘Straks steken ze hem nog in de fik!’

Slachtof­fers van opgepakte Roosendaal­se overvaller: ‘Het was afschuwe­lijk en dat is het eigenlijk nog steeds’

ROOSENDAAL - Groot is de opluchting bij de slachtoffers van de recente overvallen in Roosendaal nu de politie een 18-jarige verdachte heeft opgepakt. Maar de schrik zit er nog steeds goed in: ,,Hij heeft geen idee wat hij heeft aangericht.”

1 december