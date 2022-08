Bandenhandelaren niet bang voor tijgermug: ‘Als ik 'm zie, zal ik 'm doodslaan’

Nieuwsover­zicht | Levensge­vaar­lij­ke situatie door vernieling uitkijkto­ren - Palmboom­dief in scootmo­biel zorgt voor hilariteit

Een 21-jarige man uit Tilburg is overleden bij een dodelijk ongeluk in Turkije. Bewoners van een huis in Oud Gastel zijn donderdagnacht mishandeld en beroofd. Verder zorgt vernieling aan een uitkijktoren voor een levensgevaarlijke situatie en vond er bij de Hornbach in Best een opmerkelijke diefstal plaats. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

5 augustus