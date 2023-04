Banzuzi maakt van ‘gekke middag’ toch nog mooie middag voor NAC: ‘Niemand had dit nog gedacht, volgens mij’

‘Verkeers­huf­ter is nog zwak uitgedrukt’, zegt rechter over Roosenda­ler die bewust fietser aanreed

BREDA – De rechtbank in Breda heeft geen goed woord over voor de 26-jarige Jeremy K. uit Roosendaal. Die reed bewust een man aan die hem maande rustiger te rijden. ‘Absurd’, noemde de rechter het gedrag van K. in het vonnis. ,,Verkeershufter is nog te zwak uitgedrukt, zoals de officier van justitie ook al zei.”