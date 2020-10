Barrie Stevens (76) is terug en gooit zijn heupen helemaal los in eerste solotheater

Nieuwsover­zicht | Bijna 1100 besmettin­gen in een dag in Brabant - Virologen voorspel­len lange, onzekere winter

11 oktober Opnieuw meer besmettingen. In Brabant kwamen er in 24 uur bijna 1100 meldingen bij. Een huisarts in Vessem maakt zich ernstige zorgen. ‘Ik hoop dat mensen zich beter aan de coronaregels gaan houden’. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.