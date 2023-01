‘Bart Chabot was op dreef tijdens deze gevarieerde poëzieavond’

Top of flopDe Week van de Poëzie werd in Oss afgetrapt met een poëzieavond. Bart Chabot was te gaste en de plaatselijke PPO-dichters lieten hun werk horen. Chris Korsten vroeg aan bezoekers was ze ervan vonden.

Wat: Opening Poëzieweek, met Bart Chabot en dichters van Poëzie Podium Oss, in samenwerking met Bibliotheek Oss

Waar: Cultuurpodium De Groene Engel in Oss

Wanneer: woensdag 25 januari

Volledig scherm Stefan Lotterman © Chris Korsten

‘Chabot was als hoofdgast enorm op dreef’

Stefan Lotterman (38) uit Dennenburg

„Een zéér gevarieerde poëzieavond, met daarbij passende muzikale intermezzo’s van Paul Verschuur. Bart Chabot was als hoofdgast enorm op dreef. Het lijkt wel alsof er geen rem zit op die man! Mooie en grappige gedichten, een grootheid in het vak. Hij is ook een kei in presenteren. In het interview vooraf was-ie wel iets te dominant, de twee interviewers (Peter van der Wijst en Michel Nierop, red) hadden hem een paar keer flink moeten afkappen. De plaatselijke PPO-dichters hebben hun beste beentje voorgezet, maar het verschil met de Champions League van Chabot was eenvoudigweg te groot.”

Volledig scherm Diny van der Heijden © Chris Korsten

‘De voordracht is bij dit soort avonden nóg belangrijker’

Diny van der Heijden (75) uit Oss

„Een goede dichter schrijft niet alleen mooie gedichten, de voordracht is bij dit soort avonden nóg belangrijker. Anders komt het niet over. Chabot, die regelmatig veranderde van intonatie, heeft daar wel kaas van gegeten. Tijdens het interview gaf-ie als ‘kletskous met inhoud’ al een voorschotje. Levenswijsheid is hem evenmin vreemd. Van de PPO-dichters maakte vooral Jo van Lieverloo indruk, ondanks zijn iets te lange zinnen. Dat het irritante geluid afkomstig was van de minirolstoel van de muis, was wel een bijzonder verrassende wending die tevens een accent gaf aan het thema vriendschap.”

Volledig scherm Friso Woudstra © Chris Korsten

‘Al die grapjes, dat hoeft voor mij niet per se’

Friso Woudstra (34) uit Den Bosch

„In deze sfeervolle zaal ben ik als liefhebber volop aan m’n trekken gekomen. Het inleidende interview waarin Chabot interessante parallellen over vriendschap trok, was vermakelijk én verdiepend. Later, toen hij een boekje opendeed over zijn eigen werk, manifesteerde hij zich als een entertainer die strooit met energie. Van zijn gedichten word ik minder enthousiast. Al die grapjes, dat hoeft voor mij niet per se. Over de Osse inbreng niets anders dan lof. Wat geweldig dat dit charmante collectief van amateurdichters over een eigen podium beschikt! Jaloersmakend, dat hebben we in mijn stad (nog) niet.”