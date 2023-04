Basisschooljeugd warmt zich met Koningsspelen al op voor verjaardag Willem-Alexander

indebuurt.nl Dit is er met Koningsdag te doen in de Bossche binnenstad

De koning is bijna jarig en dat moet gevierd worden! Er is een hoop te doen in Den Bosch en zo ook in de Bossche binnenstad. Hier check je wat er in welke straat allemaal te doen is. Voordeel: in de stad hoef je nergens entree te betalen!