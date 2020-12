Baudet zorgt voor frictie binnen Brabantse fractie van Forum voor Democratie

Smolders spreekt van nieuwe start voor FvD: ‘Mensen met sterke maag bleven over’

27 december TILBURG - Zijn stinkende best. Meer kan Hans Smolders niet doen om kiezers ervan te overtuigen dat Forum voor Democratie wél een fatsoenlijke partij is. De Tilburger staat op plek vier van de nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. ,,Het is nu of nooit.”