BBB veruit de grootste in Brabant, grote nederlaag voor CDA

Uit de eerste exitpolls van Brabant blijkt dat de BBB de meeste zetels krijgt in het provinciehuis. In Brabant krijgt BBB ongeveer één op de vijf stemmen. Dat betekent 12 zetels in het provinciehuis. ,,Ik ben enorm verbaasd dat het zo’n enorme overwinning is geworden. Er komen veel emoties los. Dit betekent dat de menselijke maat de komende vier jaar terug is in Brabant”, jubelt Angela Kuiper, de nummer drie op de lijst van de BBB in Brabant.

Quote Wij gaan voor gezond verstand. Wij willen de boeren een toekomst geven Caroline van der Plas

,,Wij wisten echt wel dat we gingen winnen, maar dit is zó onbeschrijfelijk”, reageert Caroline van der Plas, boegbeeld van de BBB. ,,Wij gaan voor gezond verstand. Wij willen de boeren een toekomst geven. De kiezer heeft nu gesproken.”

Enorme teleurstelling voor CDA

Het CDA moet op veel plekken in Nederland fors inleveren. Zo ook in Brabant. De partij wordt meer dan gehalveerd. Ronnie Buiks, nummer twee bij het CDA in Brabant: ,,Dit is een enorme teleurstelling. We hoopten op toch nog een redelijk resultaat. Dat is het niet geworden. Dit is een afrekening van het beleid van de afgelopen jaren. De felicitaties gaan uit naar de BBB. Ze zullen het nu wel moeten waarmaken met de mensen uit de provincie. En dat is hier niet Caroline van der Plas.”

Forum voor Democratie, in 2019 nog de grote winnaar in Brabant, levert enorm veel stemmen in. Opmerkelijk is dat de PvdA stijgt: van 3 naar mogelijk 5 zetels. De VVD levert wat in: van 10 naar waarschijnlijk 9 zetels.

Opkomstpercentage

Het landelijke opkomstpercentage ligt wat hoger dan bij de vorige Statenverkiezingen. Door het hele land werden lange rijen gemeld bij stemlokalen, op sommige plekken moesten mensen een half uur wachten om een vakje rood te kleuren. In Brabant was de opkomst de vorige keer 52 procent, nu komt dat uit op 54,3 procent.

Gemiddeld gaat maar nipt meer dan 50 procent van de kiezers naar de stembus bij provinciale verkiezingen, maar dat komt nu dus hoger uit. Vooral de stikstofkwestie - en alles wat ermee samenhangt - lokt mensen naar het stembureau, bleek uit eerder kiezersonderzoek.

ExitPoll Brabant

- BBB -> 19,5 procent

- VVD -> 14,4 procent

- PvdA -> 8,2 procent

- GroenLinks -> 7,8 procent

- SP -> 7,8 procent

- D66 -> 7,1 procent

- PVV -> 5,9 procent

- CDA -> 5,8 procent

- JA21 -> 4 procent

- Partij voor de Dieren -> 3,8 procent

- Volt -> 3 procent

- 50Plus -> 3 procent

- LokaalBrabant -> 3 procent

- Forum voor Democratie -> 2,7 procent

- CU / SGP -> 1,7 procent

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.