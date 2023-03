Be Ready verliest nipt van koploper Bavel: ‘Minimaal een punt verdiend’

VOETBAL MAASLAND Weergaloze vrije trap slechts één punt waard voor Juliana, Volharding verslikt zich, Olympia redt punt met negen man

Juliana is op eigen veld niet voorbij Cito geraakt. De voetballers uit Mill verspeelden zondagmiddag in het duel in de vierde klasse H een 2-1 voorsprong in blessuretijd: 2-2.