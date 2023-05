Bedevaart voor Jack Jersey is een voettocht vol weemoed en melancholie

De vele gezichten van dominees­doch­ter Elselina, met de Maas als achter­grond

LITH – In een intieme setting met verrassende decorwisselingen speelt Dankzij De Dijken dezer dagen het vervolg van het leven van de in 1776 te Lith geboren domineesdochter Elselina Johanna Versfelt. Enige historische kennis is een pre.