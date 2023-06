Bedevaartsoord Zegge blijft Maria op handen dragen: ‘Dit geeft moed om verder te gaan’

Politie vindt toevallig slachtof­fer van steekinci­dent in Sint Willebord, drietal aangehou­den

SINT WILLEBRORD - De politie heeft woensdagmiddag drie mensen aangehouden in de omgeving van een woning aan de Leeuwenbekstraat in Sint Willebrord. Een van hen was in een woning gestoken door een vrouw.