Bedreigde huismus nog vaak gezien in Brabantse tuinen

Hoe verras jij je Valentijn? Vertel het ons!

13:07 Wat zijn jouw plannen voor Valentijnsdag? Trek je de stoute schoenen aan om die geheime liefde eindelijk te vertellen dat je hem of haar wel héél erg leuk vindt? Heb je een superleuk, superromantisch uitje geregeld voor de man of vrouw met wie je al jaren samen bent? Misschien ben je wel van plan om je grote liefde eindelijk ten huwelijk te vragen of krijg je zelfs een liefdesbaby op de dag der liefde.