Bedrijf Lemken bouwt ‘intelligente machines’ op Nieuw-Prinsenland

Verkeers­over­last Jonkergouw Schaijk in de praktijk minder groot dan berekend

SCHAIJK - Omwonenden maken zich grote zorgen over het verkeer maar de overlast van tuinbouwbedrijf Jonkergouw uit Schaijk op de nieuwe beoogde plek aan de Broksteeg is minder groot dan tot dusver werd gepresenteerd. Dat schrijft de gemeente in een aanvullende notitie over de voorgenomen verhuizing waar de gemeenteraad donderdag een besluit over moet nemen.

16:31