Bedrijf uit Raamsdonksveer 15 jaar na beginnen voetbalcompetitie in Zuid-Afrika: nu ook Cruyff Court

Waarom holocaust­les gruwelijk hard nodig is, liefst tussen het prikkel­draad van Kamp Vught zelf

VUGHT - ,,Hoe heet jij? Lexi? Mooie naam. Ben je zeker wel trots op? Hier in het kamp zou je geen naam meer hebben, dan kreeg je een nummer. Je was niets waard.” De horror van de holocaust goed overbrengen op kinderen is dagelijkse kost in Kamp Vught. En hard nodig, de kennis holt achteruit.