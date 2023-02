Beelden van vermoedelijk overstekende wolf in Molenschot: ‘Mensen met schapen: wees gewaarschuwd’

met videoMOLENSCHOT - Vermoedelijk is een overstekende wolf zondagmiddag gefilmd op de Bavelseweg in Molenschot. In oktober vorig jaar werd in de bossen bij Dorst een wolf gespot, maar beelden van het dier werden nog niet eerder gemaakt.

De filmer zag het dier toen hij naar Gilze reed en volgde hem een tijdje. Op de Bavelseweg pakte hij zijn camera toen hij de bewegingen en de dikke staart goed had waargenomen.

,,We hebben zelf schapen, dus je kan maar gewaarschuwd zijn”, vertelt Mieke Leijten die de video van de filmer deelde. Binnen een dag hebben zo’n 40.000 mensen de beelden gezien op haar Facebookpagina. Omdat er recent in de buurt nog twee reetjes opengereten zijn gevonden en er eerder een wolf is gezien, weet ze bijna zeker dat het om een wolf gaat die op de beelden staat.

Eerder wolf gespot in de buurt

In oktober vreesden schapenhouders voor een wolf die in de nabije omgeving was gezien. Een Oosterhouts echtpaar zag de veronderstelde wolf in een weiland tegen de bosrand aan staan. Het beest keek het echtpaar een paar seconden aan en verdween vervolgens in de bossen van de Boswachterij Dorst.

Dit gebied grenst aan Molenschot, waar Van der Veeken het dier zaterdag op film vastgelegde. De instantie Wolven in Nederland heeft de video ook gekregen en onderzoekt of het daadwerkelijk om een wolf gaat.

Volgens Wolven In Nederland, de instantie die alle waarnemingen van wolven voor de overheden registreert, is het zonder beeldmateriaal en/of dna-materiaal lastig vast te stellen. Mogelijk gaat het om een zwervend exemplaar dat dagelijks grote afstanden aflegt. Het is aannemelijk dat het roofdier inmiddels een flink eind verder is gelopen.

Wolf in Brabant

Na een lange periode van afwezigheid wordt de zwervende wolf de laatste jaren steeds vaker gezien in Brabant. Ook heeft zich inmiddels een wolf definitief gevestigd op de Groote Heide. De provincie Brabant spant zich in om samen met anderen de wolf te beschermen, maar ook om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf. De wolf is een beschermde diersoort en levert als roofdier een bijdrage aan de biodiversiteit.

Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten om op zoek te gaan naar een eigen territorium en een partner. Eerder werden wolven al gezien in het buitengebied bij Heusden en tussen Oss en Rosmalen. Ook werd een wolf op film vastgelegd in Lage Zwaluwe.

Volledig scherm Wolf gespot aan de Bavelseweg in Molenschot. © videostill