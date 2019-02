‘Beer van een vent’ Chris (31) overladen met liefdesbetuigingen na optillen auto: ‘En ik kreeg bier van Dijkhoff’

In zijn eigen stad en op sociale media wordt ‘beer van een vent’ Chris van den Brug al dagen de hemel in geprezen na zijn spectaculaire verhaal in deze krant. ,,Ik vond het eerst helemaal niet zo bijzonder wat ik heb gedaan”, vertelt Chris in alle eerlijkheid. ,,Maar nu ik al die mooie berichten en interviewverzoeken binnenkrijg, ben ik van mening veranderd. Misschien ben ik wel gewoon een held”, lacht de Bredanaar.

De bijzondere reddingsactie is zelfs de televisie- en radiowereld niet ontgaan. In de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 mocht Chris in geuren en kleuren vertellen hoe het hem lukte om die auto (tot twee keer toe !) op te tillen. Later belde ook RTL Late Night met het verzoek of hij in de studio wilde komen, samen met het slachtoffer. ,,Maar ze kregen hem niet gevonden. Toen vroegen ze of ik voor de uitzending misschien een vlog wilde opnemen, maar daar ben ik toch echt te oud voor.”

Het bierpakket van Dijkhoff

Cadeau van Dijkhoff

Ook de politiek in Den Haag heeft het verhaal in deze krant met grote belangstelling gevolgd. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet vanochtend een bierpakket bij de Bredanaar thuis afleveren. ,,Ik verwachtte helemaal geen pakketje, dus ik was heel verbaasd toen dat ding bij mij op de deurmat neerplofte. Bleek het van de VVD te zijn, hoe leuk is dat. Ik moest er echt heel hard om lachen.”

Dijkhoff steekt zijn bewondering voor Chris niet onder stoelen of banken. ,,Ik heb niet alleen respect voor je brute kracht, maar ook voor je snelle actie”, zo valt te lezen op het kaartje. ,,Dat je vervolgens de bestuurster van de auto hebt geholpen door de auto nogmaals op te tillen, maakt het alleen maar meer bewonderenswaardig.”

De beer van Breda

Volgens Dijkhoff is de reddingsactie van Chris helemaal niet zo vanzelfsprekend. ,,Door jouw mentaliteit help je om Nederland een klein beetje beter te maken. Dat is iets om heel trots op te zijn.” De fractievoorzitter sluit af met een knipoog: ,,De beer van Breda is best een aardige bijnaam. Geloof me, je kunt heel wat minder flatteuze bijnamen krijgen als je in de krant komt.”'

Fiets komt onder auto terecht in Breda

Fiets komt onder auto terecht in Breda