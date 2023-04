Begraafplaats wordt tuin: nieuw dorpsparkje op bijzondere plek in Rucphen

Dankzij de Plusbus kan Jo (90) elke week naar de gym: ‘Maar ik loop wel terug hoor’

HALSTEREN – Niets zo vervelend voor ouderen als een beroep moeten doen op kinderen, vrienden of buren. Senioren uit Halsteren en Lepelstraat boffen met de Plusbus. Een voorziening die nog niet bekend genoeg is. Samen met wethouder Joey van Aken reden we een rondje mee.