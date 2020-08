Begrip, maar ook teleurstelling over afgelasten carnaval: 'Eigenlijk vind ik het te vroeg’

Op de Markt staan deze zaterdagochtend zeven kinderen van de carnavalsjeugdraad. Ze wachten op een filmploeg van het Jeugdjournaal. Ook in Hilversum is het nieuws doorgesijpeld dat er een streep is gehaald door het komende carnavalsfeest in Geertruidenberg. Maud Berende (12) vindt het heel jammer. “Ik vier al carnaval sinds ik klein ben. Eerst liep ik altijd mee in de optocht met mijn familie en vrienden. Sinds een paar zit in de jeugdraad. Eerst was is dansmarieke, nu ben ik prinses. Heel erg balen dat het nu niet doorgaat.”