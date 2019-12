Bekend Brabant zoekt buitenland op: Milou op Gran Canaria, Ranomi en Vinzzent in Oostenrijk

Kerstspecial Derde in de Tour, maar bijna niemand ziet Steven Kruijswijk als een held. Hijzelf ook niet

27 december Vincent van Gogh is niet meer de enige beroemde rossige uit Nuenen. Steven Kruijswijk bereikte op 28 juli van dit jaar het hoogtepunt in zijn loopbaan door als derde te eindigen in de Tour. Op zoek naar de drijfveer van een eenzaat.