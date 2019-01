Bekende Brabanders brengen zondag actief door en MVG terug van vakantie

Dit artikel wordt gedurende de dag geüpdatet.

Nog even en dan is het toch echt zover: de comeback op televisie van Albert Verlinde. Mister showbizz wil daarvoor natuurlijk lekker fit zijn. Wat is er dan lekkerder dan een rondje rennen door het Vondelpark?

Over lekker bewegen gesproken! Professioneel wielrenner Moreno Hofland uit Roosendaal kan er ook wat van. Hij maalt de kilometers weg in het Spaanse Alcolecha, in de provincie Alicante. ‘Men in black’, is wat hij verder nog kwijt wil over zijn outfit.

Niet alleen om te pronken met je gezonde levensstijl, ook voor wat extra promotie van je nieuwe programma is Instagram natuurlijk ideaal. De volgers van Jeroen van Koningsbrugge krijgen vanmorgen nog maar eens te horen dat Draadstaal vanavond op de televisie is.

Zo te zien had Michael van Gerwen het leuk op het vliegveld. Hij kwam wat bekende koppen tegen en ging met ze op de foto. De kersverse wereldkampioen darten was op vakantie. Even lekker er tussenuit: dat heeft hij ook wel verdiend!

Zanger Frans Bauer uit Fijnaart tenslotte bedankt iedereen voor het kijken naar de eerste aflevering van zijn programma Frans Bauer in China. Hij is erg trots op de mooie kijkcijfers van gisteren. Het was dan ook erg grappig, Frans!