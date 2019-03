Bekende Brabantse vrouwen staan stil bij Internationale Vrouwendag

Veel inbraken in Brabant, meeste in heel dure én goedkope huizen

9:34 Bewoners in duurdere buurten en inwoners van zogenoemde ‘aandachtswijken’ hebben het meeste last van inbraken. Dat staat in de nieuwe analyse van de Veiligheidsmonitor 2017 door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gegevens daarin zijn gebaseerd op wat de 150.000 deelnemers aan de monitor zelf hebben aangegeven. In woningen in de provincies Noord-Holland, Brabant en Limburg is vaker ingebroken dan in andere provincies.