Bekendmaking locatie azc in Den Bosch laat ‘enkele weken’ op zich wachten

Ergens in de gemeente Den Bosch moet er een plek komen voor 600 vluchtelingen. Op dit moment zitten honderden asielzoekers op de noodopvang bij Kasteel Meerwijk en bij het Autotron, maar dat zijn slechts tijdelijke oplossingen.

Eind februari, begin maart

Eind januari, bij de bekendmaking van de verlenging van de noodopvang bij het Autotron, gaf burgemeester Jack Mikkers aan binnen enkele weken duidelijkheid te willen hebben. Concreet werd eerst eind februari genoemd, daarna werd het begin maart. Drie locaties waren toentertijd op het oog en die is de gemeente nog aan het afwegen.

‘Die zorgvuldigheid vinden alle betrokken partijen – waaronder het COA - van groot belang. Dat betekent dat we de uitkomst van het locatieonderzoek willen delen wanneer alle stappen van toetsing en onderhandeling doorlopen zijn', schrijft het gemeentebestuur in een raadsinformatiebulletin.

Omwonendenoverleg afgezegd

Op 6 maart zou er een omwonendenoverleg komen met mensen die rondom de opvang bij het Autotron wonen om ze bij te praten, maar die werd afgezegd door de gemeente. ‘Anders dan verwacht, komt het omwonendenoverleg iets te vroeg en hebben wij weinig nieuwe informatie/ontwikkelingen die we met u kunnen bespreken', stond er in de mail naar omwonenden.

Pas als de gemeente zekerheid heeft over de locatie, kunnen partijen geïnformeerd worden. Dat gaat nog wel even duren volgens de gemeente. ‘Hoe lang dat duurt, blijft een inschatting. We denken aan enkele weken.’