Bekerheld NAC laat zich gelden bij FC Den Bosch

Tachtig Osse ouderen gaan terug in de tijd met Het Danspaleis

OSS - Het Danspaleis strijkt vrijdag 5 mei neer in Oss. Voor dit rondreizend theater, vooral bedoeld om met ouderen feest te vieren, zijn tachtig Osse ouderen uitgenodigd door de Stichting Met je Hart Oss. Afhankelijk van het weer is het Danspaleis op De Heuvel of in de Binnenstad in Oss.