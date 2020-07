Bekijk de liveshow van Rob Scheepers vanuit het Philips Stadion

Een weiland vol Trotse Jonge Boeren in Maarheeze: ‘geef ons het vertrouwen om door te gaan’

10:51 MAARHEEZE - Een stuk of 170 jonge Brabantse boeren kwamen maandagavond bijeen in het buitengebied van Maarheeze om een ietwat cryptische boodschap aan de rest van de wereld te tonen. Met hun tractoren vormden ze de letters #TJB, ofwel Trotse Jonge Boeren. ,,We roepen de politiek op: geef ons het vertrouwen om door te gaan.”