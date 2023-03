Bekijk hier hoe er in jouw gemeente is gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen

• Asten: In de gemeente Asten kreeg BBB 28,2% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-26,8%) en kreeg 8,6% van de stemmen.

• Bergeijk: In de gemeente Bergeijk kreeg BBB 28,4% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. FvD verloor het meest (-11,8%) en kreeg 2,4% van de stemmen.

• Best: In de gemeente Best kreeg de VVD de meeste stemmen (16,4%). BBB is de grootste stijger met 16%. FvD verloor het meest (-11,7%) en kreeg 2,8% van de stemmen.

• Bladel: In de gemeente Bladel kreeg de BBB 25,2% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-16,2%) en kreeg 7,8% van de stemmen.

• Cranendonck: In de gemeente Cranendonck kreeg BBB 24,6% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. FvD verloor het meest (-14,3%) en kreeg 3% van de stemmen.

• Deurne: In de gemeente Deurne kreeg BBB 31,5% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-16,2%) en kreeg 6,3% van de stemmen.

• Eersel: In de gemeente Eersel kreeg BBB 24% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. FvD verloor het meest (-17,1%) en kreeg 9% van de stemmen.

• Eindhoven: In de gemeente Eindhoven kreeg GroenLinks de meeste stemmen (13,6%). BBB is de grootste stijger met 8,3%. FvD verloor het meest (-8,8%) en kreeg 3,1% van de stemmen.

• Geldrop-Mierlo: In de gemeente Geldrop-Mierlo kreeg BBB 14,5% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. FvD verloor het meest (-11,7%) en kreeg 3,2% van de stemmen.

• Gemert-Bakel: In de gemeente Gemert-Bakel kreeg BBB 30% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-15,6%) en kreeg 8,7% van de stemmen)

• Heeze-Leende: In de gemeente Heeze-Leende kreeg BBB 20,7% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-11,2%) en kreeg 7,7% van de stemmen.

• Helmond: In de gemeente Helmond kreeg BBB 14,9% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. FvD verloor het meest (-12,1%) en kreeg 4,4% van de stemmen.

• Laarbeek: In de gemeente Laarbeek kreeg BBB 25,6% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-12,6%) van kreeg 9,7% van de stemmen.

• Meierijstad: In de gemeente Meierijstad kreeg BBB 23,3% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. FvD verloor het meest (-11,1%) en kreeg 2,7% van de stemmen.

• Nuenen, Gerwen en Nederwetten: In de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten kreeg VVD de meeste stemmen (17,2%). BBB is de grootste stijger met 11,9%. FvD verloor het meest (-9,7%) en kreeg 2,3% van de stemmen.

• Oirschot: In de gemeente Oirschot kreeg BBB 29,3% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-13,9%) en kreeg 9,3% van de stemmen.

• Reusel-De Mierden: In de gemeente Reusel-De Mierden kreeg BBB 34,1% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-15,6%) en kreeg 7,5% van de stemmen.

• Someren: In de gemeente Someren kreeg BBB 34% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. CDA verloor het meest (-16,6%) en kreeg 7,9% van de stemmen.

• Son en Breugel: In de gemeente Son en Breugel kreeg VVD de meeste stemmen (17,3%). BBB is de grootste stijger met 15,2%. FvD verloor het meest (-9,7%) en kreeg 2,4% van de stemmen.

• Valkenswaard: In de gemeente Valkenswaard kreeg BBB 18,8% van de stemmen, dit is tevens de grootste stijger. FvD verloor het meest (-12,4%) en kreeg 3,2% van de stemmen.

• Veldhoven: In de gemeente Veldhoven kreeg VVD de meeste stemmen (16,4%). BBB is de grootste stijger met 14,6%. FvD verloor het meest (-11,8%) en kreeg 2,8% van de stemmen.

• Waalre: In de gemeente Waalre kreeg VVD de meeste stemmen (17,5%). BBB is de grootste stijger met 10,2%. FvD verloor het meest (-9,8%) en kreeg 2,3% van de stemmen.