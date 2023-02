Belangenvereniging wil geen 250 flexwoningen voor spoedzoekers in Oosteind: ‘Dit is gewoon te veel’

Zelfgemaak­te hapjes voor goed doel brengen saamhorig­heid in Turks verzor­gings­huis: ,,Je voelt de hechtheid”

OOSTERHOUT - Het is een gestaag komen en gaan van vrouwen en mannen – voornamelijk van de Turkse gemeenschap - in de toegang van het Turks verzorgingshuis Lâle aan de Buurstede in Oosterhout. Ze komen een volledige Turkse maaltijd halen of lekkere hapjes die door bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn bereid.