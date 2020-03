Belgen wippen op dag van lockdown snel de Brabantse grens over: ‘Schiet maar op, dadelijk is die dicht’

Ze heeft het aantal paar latex handschoenen geteld. Twee, misschien drie, meer waren het er niet. „Dat is onvergelijkbaar met België”, zegt Roos Swinkels terwijl ze bij de Plus-supermarkt in Luyksgestel haar winkelwagentje uitlaadt. Swinkels is Nederlands, maar woont in Vlaanderen. Daar was ze toevallig een dag eerder in de supermarkt: „Daar droeg bijna iedereen handschoenen of een mondkapje. Ze zijn echt in paniek.”