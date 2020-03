België verlengt strenge coronamaatregelen tot en met 19 april

Zingende stewardess gaat viraal en krijgt persoon­lijk bedankje van Three Degrees

7:20 BREDA - Bloednerveus en met het hart in de keel pakte KLM-purser Marloes van der Meijs (53) uit Breda woensdag de microfoon om de passagiers van vlucht KL 461 op haar eigen manier te bedanken en - voorlopig - vaarwel te zeggen. En waarmee kon dat passender dan met When will I see you again, de hit van The Three Degrees.