België zet nu ook Brabant op oranje: geen reisverbod, wel verzoek om quarantaine

De kleurcodes staan op de website van het Belgische ministerie, die vrijdag om 16.00 uur een update heeft gekregen. De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio's zijn vooraf op de hoogte gebracht. Maar naar verwachting heeft het Belgische besluit weinig gevolgen voor het grensgebied. Wel schrikt het mogelijk meer Belgen af om naar onze provincie te reizen, wat gevolgen kan hebben voor de toeristische sector.

Meer besmettingen

De wijziging van het reisadvies volgt waarschijnlijk op het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland. België heeft een team van virologen en epidemiologen die de besmettingen in heel Europa in de gaten houden. Zij adviseren het ministerie van Buitenlandse Zaken over reisadviezen. Als vuistregel geldt daarbij dat code oranje wordt afgegeven als ergens in twee weken tijd meer dan 20 besmettingen zijn per 100.000 inwoners. Maar, benadrukt een woordvoerder, daarbij wordt ook gekeken naar het aantal tests en de maatregelen die een regio neemt.

Vooral West-Brabant kampt met relatief veel besmettingen, met Bergen op Zoom als plaats waar per hoofd van de bevolking de afgelopen tijd de meeste mensen positief zijn getest op het virus. Dinsdag waren dat er 241,5 per 100.000.

Belgen weren

Andersom geldt al meer dan twee weken een oranje reisadvies voor Nederlanders richting de Belgische provincie Antwerpen. Ook voor Nederlanders die daar zijn geweest geldt het advies om twee weken in quarantaine te gaan. De nieuwe maatregel betekent dat nu ook Belgen die naar Brabant komen gewaarschuwd worden en het verzoek krijgen bij thuiskomst in quarantaine te gaan.

Vooral burgemeesters Petter van Bergen op Zoom en Depla van Breda vroegen in Nederland al langer om instrumenten om Belgen uit hun gemeenten te weren. Met name op drukke plaatsen, als de Galderse Meren. Die mogelijkheid hebben ze vooralsnog niet gekregen van de Nederlandse overheid. Mogelijk dat zij wel geholpen zijn door het gewijzigde reisadvies van de zuiderburen. Horeca in Zeeland merkten direct dat het rustiger werd toen hun regio 1 augustus tot risicogebied voor Belgen werd verklaard.

Bij code rood wel verplicht in quarantaine

De Belgische code oranje geldt in de meeste gevallen niet voor hele landen, maar voor specifieke regio's. Nu zes provincies in Nederland, maar ook meer dan vijftien departementen in Frankrijk, wat gebieden in Kroatië en veel regio's in Spanje. Voor onder meer Denemarken, Finland, Litouwen, Malta en delen van Spanje en het Verenigd Koninkrijk geldt code rood. In die gebieden lopen reizigers volgens de Belgische overheid grote risico's op besmetting en geldt een formeel reisverbod voor alle niet-essentiële tripjes. Wie hieruit terugkeert moet verplicht getest worden en in zelfquarantaine.

