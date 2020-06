Belgische grens gaat 15 juni open: dit zijn tot die tijd de regels

Zes ongeruste wethouders in brief aan provincie­be­stuur: ‘Brabant is cultuur en dat moet zo blijven!’

17:25 VALKENSWAARD/CRANENDONCK/LAARBEEK - Wethouders van zes gemeenten in Zuidoost-Brabant maken zich grote zorgen over het cultuurbeleid van het nieuwe provinciebestuur. Zij uiten hun kritiek in een open brief.