Belgische vuurwerkwinkels: verbod op vervoer vuurwerk is een drama

De Belgische vuurwerkwinkels zijn niet blij met het vervoersverbod dat Nederland heeft afgekondigd voor vuurwerk. Daardoor mogen Nederlandse klanten geen vuurwerk meer invoeren vanuit de Belgische grensstreek. Een vuurwerkverkoper in Baarle-Hertog verwacht pas over een week te kunnen zeggen wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe verbod.

Een vuurwerkwinkel in Maaseik, vlakbij Sittard, noemt het verbod een drama. ,,De verkoop is eerder al door het vuurwerkverbod in Nederland gigantisch ingezakt”, zegt Jorn Kuijpers, mede-eigenaar van Salon Roger Fireworks met vestigingen in Maaseik en Maasmechelen. In België moet vuurwerk vooraf besteld worden om vervolgens op afspraak te worden afgehaald, in verband met de coronamaatregelen. ,,De bestellingen lopen terug”, zegt Kuijpers.

,,Normaal hebben we hier veel meer toeloop. De omzet van vuurwerk moet in december verdiend worden. Daar moeten we een jaar mee rondkomen. De Nederlanders vormen een groot aandeel van onze klanten.”

Zwaar illegaal vuurwerk

Kuijpers zegt signalen te hebben dat de verkoop van zwaar illegaal vuurwerk uit met name Polen “gigantisch” is in Nederland. ,,Ongelukken met illegaal zwaar vuurwerk zijn veel ernstiger dan met het legale vuurwerk”, zei hij.

Volgens hem graaft Nederland daarmee zijn eigen graf. ,,De gevallen die straks naar de ic’s in Nederlandse ziekenhuizen gaan, komen door zwaar illegaal vuurwerk. Het Nederlandse vuurwerkverbod en nu weer dat vervoersverbod werken averechts. Het crapuul dat nu dingen opblaast heeft het vuurwerk niet legaal gekocht.”

‘Het werd hier drukker’

Een woordvoerster van Zena Vuurwerk in Maaseik bevestigt dat veel Nederlanders in deze zaak vuurwerk kopen, maar wil de pers niet te woord staan. Datzelfde geldt voor de Pyroshop in Baarle-Hertog. Een woordvoerder van Dolfijn Vuurwerk in Baarle-Hertog zegt dat het vuurwerkverbod in Nederland juist meer klanten oplevert voor de zaak. ,,Het werd hier drukker”, zei hij. “Ik kan pas over een week zeggen wat voor consequenties het nu afgekondigde vervoersverbod heeft. Maar het zal wel kantelen, de drukte.” Hij verwacht dat veel Nederlanders gewoon naar België blijven komen om vuurwerk aan te schaffen. “Sommige mensen nemen dat risico”, zei hij.