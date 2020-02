‘Ben je oke?’ Brabantse schrijft nummer als tegengeluid op seksistische carnavalsliedjes

In de pen klimmen



De geboren en getogen Bestse, die sinds 2011 in Amsterdam woont, herinnert het zich nog goed. ,,We stelden het voor, maar hoorden er al even niks meer van. Totdat de campagneleider plotseling vroeg 'waar dat nummer bleef?’ Nou, toen zijn we gauw in de pen geklommen. Er rijmt veel op oké, dus dat wilde wel", blikt ze terug. In de studio nam het inzingen van het liedje zo'n vier uur in beslag. ,,Dat was erg leuk om te doen. Wat betreft het nummer: het was keileuk om te doen, en het is verrassend goed geworden, al zeg ik het zelf", vertelt ze al lachend.