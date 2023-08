Bergse zorgverlener (62) verdacht van dood door schuld door te heet bad

Twee monumenta­le bomen kappen om ‘een lelijk gat’ in de straat te kunnen dichten met woningen, mag dat?

TILBURG/DEN HAAG – Is het wel nodig om de twee ruim 80 jaar oude bomen op een binnenterrein aan de Bisschop Zwijsenstraat te kappen? Die vraag ligt voor bij de Raad van State, die nog twijfelt of er wel sprake is van een ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’.